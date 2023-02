Basket-ball (P1): "Rien n'est bon", déplore Damien Deblond, le coach de La Villersoise

C’est le match de l’ultime chance. La défaite de trop si elle se produit. En effet, antépénultièmes, les Villersois se rendent chez une équipe qui ne compte qu’une victoire de plus et qui occupe la première éventuelle place non basculante. Une victoire et les Rouges reviendraient donc sur leur adversaire du soir ce qui pourrait redonner un brin d’espoir pour la fin de championnat. "Maintenant, même cela ne sera pas suffisant au regard de la suite de notre calendrier avec des déplacements à Waremme, Alleur, Étoile ou encore Bellaire. En plus de gagner ce match, il faudra encore créer des miracles par la suite. Il y a encore énormément de paramètres à remplir d’autant que nos rivaux directs auront encore des matches à gagner", nous confiait un Damien Deblond que l’on sent plus négatif que de coutume.