Tennis de table (Provinciales 2): Marchin n'est plus qu'à une victoire de la P1

En P2B, petit événement pour Marchin qui a perdu ses premiers points de la saison. Privés d’Alexandre Bastin, les Marchinois, qui ont encore pu compter sur un grand Loic Ferire, n’ont pu faire mieux qu’un partage. Un résultat qui permet ainsi à Marchin de pouvoir fêter le titre à la maison, le 4 mars prochain, face à Francorchamps. "On espère qu’il y aura du monde. En tout cas, ce sera la grosse fête au club", précise Loic Ferire, qui n’a toujours pas concédé le moindre match depuis le début de saison. Dans cette même série, on notera également la défaite de Crisnée contre Ans.

En P2C, Renaissance n’a pas fait le poids face à Aywaille, l’un des cadors de la série. Dans le même temps, Viamont B a mordu la poussière pour 17e fois en autant de rencontres. De son côté, Saint-Georges D a relevé la tête après son revers de la saison dernière en pouvant compter sur le renfort de Pierre Herten, auteur d’un sans-faute.

En P2D, Templiers a partagé l’enjeu au Donald, alors que Wanze C et Chiroux B n’ont pas été à la fête. La fin de saison s’annonce palpitante pour le maintien puisque Templiers et Wanze occupent actuellement la 10e et 11e place du classement.