Tennis de table (Provinciales 1): Tihange A s’offre le derby face à Wanze et reste dans la course au maintien

En P1B, on retiendra évidemment la belle victoire des Tihangeois dans le derby contre Wanze. "On ne lâchera rien tant que mathématiquement ce n’est pas terminé", expliquait d’ailleurs Stéphane Klaric. Car, au classement, les Tihangeois restent avant-derniers mais reviennent à hauteur de Bardafons, qui n’a pas encore disputé son match d’alignement. Viamont a, une fois de plus, connu la défaite mais les Amaytois n’ont pas démérité à Ermitage. Il est désormais acquis qu’ils évolueront en P2 dans quelques mois. Enfin, Saint-Georges B, deuxième, s’est imposé sans trembler contre Aubel.