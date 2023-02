Tennis de table (Nationale 3 & W-B): La N2 tend les bras à Saint-Georges A

Ce sera donc sans doute chose faite pour Saint-Georges, deuxième, qui compte désormais sept points d’avance – mais avec un match de plus – que son adversaire du week-end dernier. À quatre journées de la fin, puisque Malonne a déclaré forfait général, les Hesbignons profitent. "Au départ, la montée n’était pas spécialement un objectif. Le club souhaitait qu’on joue le Top 4. Quand on s’est rendu compte qu’il était possible de monter, on a alors joué le coup à fond, poursuit Claude Bodart. Que ce soit Meerdaal ou Schuelen (NDLR: 3e et 4e), les deux clubs ne souhaitaient pas rejoindre la N2 et ont donc été déforcés contre nous. Cela reste néanmoins une bonne chose pour l’équipe d’évoluer en deuxième nationale la saison prochaine. Certes, ce sera compliqué mais les rencontres seront plus intéressantes. Des renforts ? Oui, il en faudra si on veut vivre une saison sereine. Le niveau de la deuxième nationale est nettement plus relevé, mais c’est un défi qui me motive."

Bettincourt a son sort entre les mains

En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt, toujours en lutte pour le maintien, a partagé l’enjeu dans la salle de Dinez. "On aurait signé à deux mains pour un 8-8", assure Christophe Lurkin. Un résultat positif puisque les Waremmiens ont désormais leur sort entre les mains. "On est actuellement dans une position beaucoup plus confortable au classement. À Dinez, on aurait même pu revendiquer la victoire car deux ou trois matchs auraient dû tourner en notre faveur", glisse Christophe Lurkin.

Bettincourt recevra Hyon-Cuesmes le 4 mars prochain. A l’aller, les Wawas s’étaient inclinés… 16-0 !