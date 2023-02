Rally Van Haspengouw - Maxime Potty embraye pour une nouvelle saison

Ces routes, Maxime Potty les connaît désormais puisque le Hamoirien y posera ses roues pour la troisième fois. Cependant, son approche de cette 25e édition est un rien différente " On a maintenant une certaine expérience de la course et de la voiture, explique-t-il. Avant d’entamer le rallye, on peut dire qu’on est confiant. On a fait des beaux résultats l’an passé et on a fini troisième du championnat. Donc, c’est sûr qu’on a envie. "

Un titre ?

Le pilote de 23 ans reste malgré tout réaliste lorsqu’il envisage cette nouvelle saison. "Je ne sais pas si on peut déjà prétendre à une victoire à la régulière car la concurrence de cette année est encore relevée. On va continuer à travailler pour réduire l’écart au kilomètre et continuer à s’amuser. Sur la saison, chaque rallye a sa particularité, il faut savoir les appréhender et en faire sa force, comme Stéphane Lefebvre l’an passé. "

Il se fixe quand même un objectif: "Faire aussi bien que 2022, si pas mieux. "

Nouveauté de cette année, la C3 Rally Cup, coupe interne au BRC réservée aux bolides au chevron à laquelle Maxime prendra part. "C’est dans les rallyes qu’on a programmés, donc on va la jouer. Si on est bien classé, la récompense financière peut toujours être un beau coup de pouce."

Même auto, nouveau team

Peu de paramètres nouveaux composeront la saison de Maxime Potty. Toujours guidé par Renaud Herman, le duo emmènera encore sa Citroën C3 Rally2 orange et noire. En revanche, ce n’est plus le team theutois qui en aura la charge, mais bien le français PH Sport, une équipe en charge, notamment, du Français Yohan Rossel en WRC2. " On n’est tout simplement pas tombé d’accord avec les gars de chez DG Sport, rien de plus."

Samedi matin, il faudra être matinal puisque les premiers des 79 inscrits s’élanceront dès 08h37 dans le premier passage de Walshoutem. Au programme, ce sont douze tronçons chronométrés qui attendent les concurrents, soit 137 kilomètres au total, dont deux tracés inédits. Arrivée prévue dans la soirée même aux alentours de 19h20.