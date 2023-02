Rally van Haspengouw: Johan Jalet, remplçant de luxe pour Bastien Rouard

Pour le pilote cinacien, compter sur Johan Jalet en Hesbaye flamande est une chance. Souvenez-vous, en 2020, notre représentant avait remporté l’Haspengouw avec de Mévius dans la toute dernière spéciale face à Kris Princen. "Bastien m’a demandé d’apporter mon expérience du terrain et des notes, précise Johan. Il souhaite profiter de notre collaboration pour améliorer certains aspects qui pourraient lui être bénéfiques pour la suite de la saison. C’est un challenge intéressant."

Et les ambitions dans tout cela ? "Nous n’en avons pas réellement parlé, annonce-t-il. Il s’agira de son premier rallye avec la voiture, avec un nouveau copilote et dans un contexte chez BMA avec beaucoup de suivi. Il n’est pas là pour brûler les étapes et se mettre de la pression, d’autant qu’il dispute le championnat complet. Cela dit, je suis persuadé qu’il aura à cœur d’être classé le plus proche possible du podium. Il est motivé et je le suis aussi. Il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne pas bien. "