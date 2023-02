Futsal: passage de témoin entre Flamur Vitija et Geoffrey Malaise à l’Inter Huy à l’Union belge

Et si la tâche peut s’annoncer ardue sur papier, Malaise bénéficie d’un sacré bagage pour réussir au mieux cette transition. "Cela fait une vingtaine d’années que je suis entraîneur. Je n’ai d’ailleurs connu que trois clubs car j’aime m’investir correctement dans ce que je commence " glisse celui qui est également coordinateur du pôle gardiens de but à Cointe. Au gré des semaines, l’ancien joueur de nationale devrait parvenir à imposer sa méthode sans pour autant changer la mentalité intériste. "Nous allons continuer de miser sur les jeunes et tenter de les préparer au mieux. Même si j’endosse le rôle de T1, Flamur Vitija ne sera jamais loin et je pense d’ailleurs que ça peut être très bénéfique de lui permettre de souffler un peu et davantage superviser." C’est en tout cas ce que la récente victoire hutoise face à Futsal Bruxelles semble indiquer.