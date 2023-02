Football - Merdorp va relancer une équipe de P4 la saison prochaine

Un mois plus tard, Jonathan Marteau, déjà présent au club, était intronisé président avec la volonté de remettre le cercle hannutois sur les bons rails. Tout d’abord en créant une équipe féminine, le timing pour mettre sur pied une équipe masculine en P4 était trop court. Un projet qui a pris de l’ampleur et cette nouvelle formation enchaîne les amicaux depuis plusieurs mois. L’équipe de réserve continue également tant bien que mal son championnat même si les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous.

Par contre, et c’est inscrit dans le règlement de l’Union belge, un club ne peut exister plus d’une saison sans équipe masculine inscrite en championnat. Dès lors, il était impératif pour Merdorp de retrouver une P4. "Nous en discutons depuis que j’ai repris le club, confie le président. Nous avons eu une réunion avec les élus communaux qui sont au courant qu’on ne peut pas vivre sans équipe première. Nous n’avons pas trop le choix sinon le club disparaît."

Et le projet est d’ores et déjà bien avancé puisqu’un coach a été nommé et une bonne quinzaine de joueurs déjà recrutés. "Grégory Gysemberg est entré au club comme joueur de réserve et nous discutons avec lui depuis le mois de décembre pour refaire cette équipe de P4 dont il sera le coach, explique Jonathan Marteau. Il y a peu, il était coach des U21 de Hannut et il a recontacté les joueurs qu’il avait alors sous ses ordres pour former notre nouvelle équipe. Elle sera constituée uniquement de joueurs de l’entité de Hannut, des joueurs locaux. Seize ou dix-sept joueurs ont déjà donné leur accord. Et d’autres de la réserve vont monter avec la P4."

Et cette formation, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, s’annonce prometteuse avec un succès 4-2 contre Amay B dimanche avant un autre amical ce mardi soir face à Fléron. "C’est une fierté de voir ça, abonde l’homme fort de Merdorp. Quand j’ai connu le club, il y régnait toujours une bonne ambiance familiale. Mon objectif était de recréer cela. Voir l’équipe jouer son premier match dimanche, cela m’a mis du baume au cœur. Le but premier est de relancer une dynamique positive. On ne mettra pas de pression sur les joueurs, le but est de retrouver un groupe. S’il y a des résultats, tant mieux. Sinon, ce n’est pas grave. On se donne deux ou trois ans pour avoir des résultats. "

Et à l’heure où les fusions sont de plus en plus fréquentes, voir un club renaître de ses cendres ne peut être que positif pour le football régional !