Football (D3 ACFF): "Je me sens soulagé" dit Jordy Eeke après avoir déposé plainte pour insultes racistes suite à Aywaille-RFC Huy

Il a tenu bon et posé l’acte jusqu’au bout. Ce jeudi matin, Jordy Eeke est allé déposer plainte au commissariat pour insultes racistes après un Aywaille-Huy de triste mémoire. Pour rappel, le médian du RFC Huy avait été victime de propos racistes de la part d’un spectacteur. Ce jeudi matin, il a donc tenu à marquer le coup. "Oui, je voulais le faire, assure-t-il. Il faut que les choses bougent et changent. Je suis soulagé de l’avoir fait. J’ai tellement reçu de marques de soutien que, cette fois, je ne pouvais pas me dégonfler…"