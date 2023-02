Football (D2 ACFF): "Je veux retrouver le top niveau" assure Émilien Fransquet libre en fin de saison après une campagne à Verlaine

Verlaine et Émilien Fransquet, c’est fini depuis quelques semaines. Le latéral de 29 ans sort de quelques mois compliqués, notamment à la suite de blessures tenaces. Mais il l’assure: il veut retrouver le top et son meilleur niveau après des passages à Stockay et à Warnant par chez nous. "Je veux rejouer en nationale et je compte tout donner, assure-t-il. Si je me réentraine normalement, mon meilleur niveau va revenir, j’en suis sûr…" Voilà un très bon joueur sur le marché.