Cyclisme - Villers-le-Temple va servir de vrai test ce samedi

Pour les organisateurs, ce sera aussi un test. Le Royal Sporting Club Cycliste Nandrinois est bien évidemment expérimenté avec ces longues saisons d'organisations. "Mais nous allons mettre en place une nouvelle formule pour les épreuves des cadets et des juniors, indique Cédric Willems. Les cadets vont s'élancer une minute après les juniors. Il y aura donc deux courses dans la course, mais avec deux classements différents."

Un peu à la façon dont se déroulent les courses de l'Entente Cyclisme Wallonie. "Cette formule permet de réduire la durée de l'événement pour tous les bénévoles impliqués dans notre organisation. Mais aussi pour les riverains. Il y a une demande pour ce genre de pratique, qui pourrait permettre plus d'organisations de courses pour les jeunes. Ce sera donc un test pour toute la Wallonie."

De nombreux coureurs sont-ils déjà pré-inscrits ? "Oui, pour les élites et espoirs, qui sont déjà plus de 110, répond Cédric Willems. Nous en sommes satisfaits. Par contre, nous n'en avons pour l'instant qu'une vingtaine chez les cadets et autant chez les juniors. Nous devons faire face à la concurrence des équipes de jeunes qui sont en stage à l'étranger actuellement. C'est dommage. On entend souvent les clubs dire qu'il n'y a plus beaucoup de courses en Wallonie, mais quand il y en a, il n'y a pas beaucoup de coureurs au départ…"

Départ des GP José Colette à 12h00 pour les juniors (74,4 km) et 12h01 pour les cadets (55,8 km).