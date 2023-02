Cyclisme - Sacha Prestianni a hâte d'en découdre pour sa première chez les espoirs

Pour son arrivée dans sa nouvelle catégorie, celle des élites sans contrat et espoirs, il ne va pas trop s'éloigner de son domicile puisqu'il va s'aligner ce samedi, à Villers-le-Temple, sur le Grand Prix Raygeo. "Ce ne sera que la deuxième fois que je m'aligne à Villers-le-Temple, explique-t-il. J'y avais participé une fois chez les cadets, lors de ma première année, mais je n'avais pu y prendre part chez les juniors. Elle avait été annulée à cause de la pandémie du coronavirus et l'autre saison, j'étais en stage à l'étranger. Je suis donc bien content d'y être ce samedi. Surtout sur le grand parcours, que je n'ai pas encore effectué en course."

Mais qu'il connaît par cœur. "C'est à dix kilomètres de chez moi, donc, oui, je connais bien le circuit, poursuit celui qui a remporté l'an passé la course de côtes de Herbeumont. Comme le parcours y est assez difficile, avec une belle montée à chaque tour, cela correspond à mon profil. On verra maintenant ce que cela donnera en course…"

Pour une saison marquée par un double changement pour Sacha Prestianni: celui de catégorie, mais aussi celui de sa nouvelle équipe, puisqu'il évolue désormais au sein de la formation continentale Circus - ReUZ - Technord, qui est l'équipe satellite de l'armada World Tour Intermarché-Circus-Wanty. "J'ai hâte d'en découdre, prévient le prometteur jeune coureur. Je sors en plus d'un bon hiver, sans aucun souci. J'ai été bien sérieux, très concentré sur les entraînements. Je suis très content de l'encadrement de ma nouvelle équipe. C'est vraiment très professionnel. Le suivi est vraiment bien. J'ai déjà appris pas mal de choses au niveau de la nourriture, de l'entraînement, de la préparation physique en dehors du vélo. Je pense avoir bien évolué. Mes tests montrent que j'ai progressé et le stage effectué en Espagne avec mes nouveaux coéquipiers s'est vraiment bien déroulé. Je ne me fixe pour l'instant pas d'objectifs précis pour cette première saison chez les espoirs. Je veux d'abord progresser, prendre de l'expérience. Je ne me mets pas de pression. On verra déjà après cette première course."

Qui sera suivie, dimanche, par une autre kermesse, celle de Sint-Joris Weert. "Je vais ensuite découvrir des épreuves UCI de catégorie 2, en France, avec le Tour des 100 Communes et le Grand Prix de Lillers."

Départ samedi à 14h15 pour 117 km.