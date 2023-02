Basket-ball (régionale 1): Waremme pour dominer une salle mythique

C’est donc la première étape de la voie royale des Hesbignons vers la fête du titre qu’ils se préparent à parcourir. Mais, attention car la jeune "équipe locale devrait être motivée à l’idée de les recevoir. Capable de tout, comme de battre deux fois Cointe, comme de passer à côté de sa rencontre à l’image de son revers à Andenne la semaine dernière, les Collégiens sont à prendre au sérieux.

On sait qu’une défaite ne mettrait en rien à mal la fin de saison de Gaudoux et consort mais, connaissant l’esprit de compétition de Moray et ses coéquipiers, on sait qu’ils vont tout faire pour ne plus jamais mordre la poussière. À noter que l’année prochaine, Alban Angelucci sera l’assistant coach de la première équipe de ce club "United", collaboration entre Esneux et Saint-Louis.