Basket-ball (P1) : David Beck bientôt de retour au BC Hannut

Depuis un mois, le BC Hannut était à la recherche du successeur de Michel Bisschop. Et c’est un ex historique du club qui revient en Hesbaye puisqu’un accord a été trouvé avec David Beck. Le coach charismatique des Verts sera donc de retour l’an prochain, lui qui avait permis au club de se sortir de la P2 et de s’implanter durablement en P1. Parti ensuite avec un succès mitigé à Haneffe, l’homme à ensuite fait une demi-saison à Belleflamme (R1) avant de se consacrer à la formation des jeunes à Grace-Hollogne. Un club en plein boom qui a gagné la coupe provinciale et va accéder à la P1 alors que les jeunes de Beck ont atteint la finale U12 AWBB. Un retour à la maison qui s’annonce prometteur.