Basket-ball: La collaboration entre Huy et La Villersoise prolongée

Une collaboration qui a été réanalysée cette semaine. Et c’est le président de La Villersoise, Thibaut Petit, qui fait le point avec nous. "Nous avons décidé de continuer dans le même cadre, en ne changeant rien à notre collaboration ! Les trois équipes continueront à fonctionner de la même manière sous le pavillon de Huy avec les joueuses des deux clubs. Maintenant, nous n’allons pas encore aller plus loin dans les relations entre nos deux clubs. Chacun va garder ses équipes de jeunes sur ses sites propres et on va continuer à mettre énormément d’énergie dans la formation. C’est la priorité qui doit être la nôtre et l’ADN de ce projet."

Ainsi, on n’avancera pas vers des projets envisagés en début de saison. Les deux cercles ne suivront donc pas l’exemple "United" consistant en la création d’un nouveau matricule sous lequel les équipes adultes des clubs d’Esneux et Saint-Louis évoluent cette saison. Si on a longtemps pensé à une telle solution pour les deux structures de notre région, il n’en sera rien. "Mais nous n’en sommes pas encore à cette étape ni même à une fusion comme certains ont pu le penser. Ce que nous avons décidé, c’est de continuer à travailler ensemble mais en augmentant considérablement les réunions entre nos deux structures. Cette saison, elles sont épisodiques, elles seront régulières dans le futur. De quoi se préparer à aller de l’avant et envisager le futur de notre collaboration."

Dans ces projets, il y a une possible montée en D1 Dames, comme nous le confiait Mike Dekeyser tout récemment.