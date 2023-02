Football (P4A): deux départs, une arrivée et une prolongation à Hannut B

Petit à petit, le noyau de Hannut B prend forme. "Faranna a décidé de poursuivre l’aventure avec nous", se réjouit Sébastien Wauthier, le coach des Hannutois qui ne pourra plus compter sur Steve Pantot et Sascha Christiaens la saison prochaine. Ils ont décidé de quitter le club." On notera également la venue de Sébastien Jaumotte, l'actuel gardien de Lensois, qui s'est engagé avec Hannut B en vue de la saison prochaine. Il deviendra également le deuxième rempart de la P1.