Hamoir sans Sablone

Pour aller à Verlaine samedi soir, Sablone est suspendu. Yilmaz fait, lui, le chemin inverse et rentre de suspension. "Sinon, tout va bien " assure Raphaël Miceli.

Stockay privé de Rodriguez

Pour aller à Meux, Rodriguez est suspendu. Ozer est malade. Bernier est incertain. Après les bonnes nouvelles tombées mardi, le club a évidemment le sourire.

Verlaine: plusieurs bobos chez les Taureaux

Pour le derby face à Hamoir, Marc Segatto ne pourra pas compter sur Reciputi, Chubaka, Debra et Mievis. "Ils sont tous les quatre blessés. Le reste du noyau est, lui, disponible", glisse le coach.

Waremme au complet

Pour affronter Acren, tout le groupe waremmien est disponible sauf Julin (contracture) qui reprend ce jeudi avec le groupe. "On va tout faire pour ne pas descendre, je vous le promets " assure Henri Verjans.

Warnant: Fransolet de retour

Suspendu la semaine dernière, Fransolet réintègre le groupe ce week-end face à Seraing B. Par contre, Martin Aharrh et Arnaud Olivier sont absents.

Solières: deux blessés

Les Hutois continuent leur marche en avant au classement. Pour recevoir Ganshoren, Bacanamwo est suspendu et Bartholomé est incertain. "Par contre, Noah Espeel et Amine Jyiar sont, eux, tous les deux blessés", déplore David Pauly, le T2 des Soliérois.

D3 ACFF

Huy: Mibenge sur le départ

L’exode continue chez les Hutois en vue de la saison prochaine. Alors que de nombreux joueurs ont déjà annoncé leur envie d’aller voir ailleurs, Jean-Loïc Mibenge a, lui aussi, ouvert la porte à un départ. Pour affronter Raeren, Morana, Kabombo et Loyaerts sont suspendus. Czagiel, lui, fait le chemin inverse. "Manu Papalino sera toujours absent pour ce match", indique Axel Marchand, le T3.

Provinciale 1

Geer fête deux retours

Pour affronter Malmundaria, Docquier et Georges rentrent de suspension. Philippe et Grosdent font le chemin inverse.

Faimes: tout le monde est présent

Pour recevoir Hannut, dans un derby qui s’annonce celui de la dernière chance pour les Faimois, Franck Walo pourra compter sur un noyau au grand complet. "Oui, tout le monde est là", dit-il.

Fize a bossé en salle

Pour aller à Beaufays, match-clé… pour le maintien, quelques doutes dans le noyau fizois. Ainsi, Vandervost (malade) et Damsin (blessé) sont incertains. Nzembo et Denruyter sont de retour. Mardi, le groupe est allé bosser en salle pour encore progresser physiquement. "Et on a bien bossé, comme à chaque fois " se félicite Jean-Guy Eyckmans.

Wanze/Bas-Oha sans Neerdael

Pour aller à Ster, Wanze/Bas-Oha ne pourra pas compter sur Moulin et Mottet, tous deux suspendus. Raskin (dos) est incertain. Neerdael (déchirure partielle à un ligament), Cruppi et Pessotto sont blessés.