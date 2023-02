Football (D2 ACFF): Stockay va continuer en 2023-2024 et demander la licence pour la D2 ACFF

Les choses ont bien bougé à Stockay ces dernières heures. L’appel du président Dalla Costa, lancé la semaine passée en nos colonnes, a été entendu. L’homme fort de Stockay avait en effet assuré qu’il arrêterait en fin de saison s’il n’avait pas le soutien escompté. "Mais, là, plusieurs personnes sont sorties du bois, assure-t-il. Et elles vont m’apporter du soutien. Je suis donc reparti pour un tour et plus motivé que jamais. On va faire une belle équipe…" C’est, aussi, l’accord trouvé avec plusieurs de ses cadres ce mardi soir qui a relancé notre homme. "Oui, j’avoue que j’en avais un peu marre, les autres saisons, de me retrouver face à des gars qui en demandaient toujours plus, assure-t-il. Ici, ce n’est pas le cas et je m’en félicite. C’est une excellente chose pour tout le monde. On va pouvoir repartir vers l’avant." Avec, dans les prochaines heures, sans doute la prolongation officielle du staff, occupé à réaliser de l’excellent boulot cette saison. Stockay va donc demander officiellement sa licence pour la D2 ACFF. "Oui, la demande a été lancée, assure le président. On sera encore là la saison prochaine." Voilà donc une histoire qui se termine bien avec, à n’en pas douter, des bonnes nouvelles encore dans les prochains jours.