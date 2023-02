Basket-ball (dames): la structure Huy/Villers est clarifiée

Avec ce maintien en poche, car deux victoires d’avance sur les deux dernières, il est plus simple de se pencher sur la structure de Huy dans le futur. En coulisses, les termes du partenariat avec La Villersoises sont en tractation. Maintenant, il y a plusieurs certitudes. "Nous ne monterons pas en D1 cette saison", explique Mike Dekeyser. On a toujours ce projet mais c’est trop juste au niveau financier et structurel cette saison. On va continuer à travailler pour l’année prochaine. Je reste aux commandes, les filles actuelles devraient rester, on espère convaincre Crelot et un seul renfort pourrait alors arriver."

Car la structure de formation des deux clubs marche à plein régime et il y a des joyaux à continuer à travailler et à lancer. "Dans ce contexte, on aimerait vraiment voir la P1 accéder à la R2. Sportivement, elle n’est pas en ordre utile même si elle réalise une magnifique campagne. Maintenant, on sait aussi que les équipes du podium ne veulent pas toutes accéder à l’étage supérieur donc il y aurait peut-être des opportunités auxquelles nous resterons attentifs."

QT: 21-19, 15-9 (36-28), 16-18 (52-46), 12-9.

HUY: Cornet 4, Vercauteren 3, Humblet 9, Fontaine 24, Souris 5, Brunelli 9, Berghmans 10, Genon 0.