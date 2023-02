Basket-ball (dames, analyse): Quand Comblain se réveille à Neuville

La première année du retour de Huy en R1 est évidemment une réussite (NDLR : voir ci-dessus) et la saison continue positivement pour le groupe de Mike Dekeyser malgré un nombre plus restreint. "Mercredi, on a fait le boulot à Charleroi" , débutait un coach pouvant compter sur 14 points de Baggio premier quart sur les 18. On n’a pas été mis en difficulté. Ensuite, contre Liège, on a fait un très gros match avec de la solidarité et une énorme défense. Baggio a encore donné le signal avec 11 points dans le premier quart puis on a enfin retrouvé une Bastin impliquée à la marque. J’ai lancé un peu vite trop de jeunes dans le dernier quart, ce qui en explique le score mais sans jamais être en danger."