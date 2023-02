Jogging (Challenge cours la province): Valentin Grégoire s’impose à nouveau à Geer

Une ambiance chaleureuse, comme à l’habitude, qui a rassemblé pas mal de grands noms de joggeurs de notre arrondissement. Au niveau de la distance des 10km, la première place revient à Valentin Grégoire, un jeune coureur qui cumule de nombreuses victoires depuis maintenant 1 an. "C’est parti vraiment vite et je n’ai pas su accrocher le premier directement. Cependant, arrivé au 6e kilomètre, je suis revenu sur le premier et j’ai directement attaqué. Je gagne avec 30 secondes d’avance, je suis vraiment content de ma course. Le parcours était vraiment magnifique, un vrai billard", confie le vainqueur. Valentin que nous avions pu retrouver sur différents Challenges l’année passée se concentrera sur un objectif cette saison. "Pas de Challenge hesbignon ou condrusien cette année, mais uniquement le cours la province sur la longue distance."

Michael, le miraculé

Au niveau de la petite distance, les 5 kilomètres ont été remportés par Michael Happaerts. Ce dernier donne une véritable leçon de vie lorsqu’il explique son parcours. "Après 13 années d’arrêt, j’ai recommencé à courir en février 2022. En fait, j’ai eu des problèmes de moelle épinière et les médecins m’avaient dit qu’avec ce que j’ai vécu, j’aurais dû mourir et pourtant me voilà (sourire). Je souhaite montrer une image positive. Malgré le handicap, il est possible de performer et de faire du sport."

Lui qui faisait de l’athlétisme depuis tout petit, en performant sur les différents Challenges dans les années 1990, le retour lui fait un bien fou. "Le parcours était vraiment super et c’est merveilleux de pouvoir retrouver la super ambiance des joggings, même s’il y a moins de coureurs qu’à l’époque, dit-il. Mes objectifs ? Performer malgré le handicap. Je suis un compétiteur, c’est quelque chose d’inné chez moi. Vous savez, j’ai mangé des kilomètres quand j’allais à l’athlétisme petit. Je dois faire beaucoup de sacrifices, en raison de la santé, ce n’est pas toujours simple car je dois avoir une rigueur de vie importante pour que mon corps tienne et continue."

Et concernant la suite de la saison, Michael Happaerts a de beaux objectifs. "Étant militaire, je vais représenter la Belgique aux Invictus Games à Dusseldorf au mois de septembre, en catégorie handisport. C’est un peu particulier car nous ne pouvons pas performer sur toutes les distances, il y en aura une qui nous sera attribuée. Ici, je suis un peu dans le rouge après la saison de cross et notamment l’étape de Hannut. Je commence sur des 5 kilomètres et la semaine prochaine, je prendrai part au 11km, mais en prenant un autre rythme." Une belle petite leçon de vie.