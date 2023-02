Basket-ball (R2): Luca Royen reste confiant pour la fin de saison avec Huy

À l’image de ce week-end où les Hutois explosent d’entrée défensivement avant de revenir à la marque au bout de 10 minutes. "Puis, clairement, c’est le physique qui parle. Tous les déplacements sont plus compliqués, tous les mouvements se font plus lents alors que l’adversaire continue sur le même rythme. C’est un cercle sans fin", explique Luca Royen.

Ayant déjà vécu cela en R1 l’an dernier en ne remportant pas un match, Luca revit la même chose. "Ce n’est évidemment pas facile mentalement. Heureusement, j’ai aussi mon championnat P3 pour gagner des matchs et ne pas perdre confiance. Malheureusement, notre début de saison raté nous a directement empêchés de jouer le titre. On était revenus dans la lutte pour le podium, mais nos dernières sorties ont aussi été négatives avec plusieurs absences. On va tenter de prendre la 3e place mais il n’y a plus de place à l’erreur."

"Je n’ai pas encore donné mon accord pour Huy"

Un contexte évidemment compliqué pour un joueur à l’esprit de compétition important et qui pourrait clairement revendiquer encore un projet au niveau régional. "C’est pour cela que je n’ai pas encore donné mon accord à Huy, dit-il. J’aimerais d’abord voir s’il n’y a pas un club qui aurait un projet pour moi. Maintenant, collectivement, l’esprit reste bon dans le groupe R2 malgré les revers et on va tout faire pour aller chercher une victoire ! On était proche lors des deux duels contre Linthout. Il faudrait évidemment certaines conditions dont un match parfait de notre part avec un groupe complet mais on ne monte pas sur le terrain en ce disant qu’on ne gagnera pas !"