Basket-ball (R1): quel avenir pour les futurs champions de Waremme?

On s’en doute, Martin Ceulers ne restera pas mais son avenir n’est pas encore officiel. À l’inverse, vu sa progression, Guillaume Ceulers deviendra sans doute une pierre angulaire de la future P1 où on devrait retrouver Cools et Georgery. Pour les anciens, Archambeau, Morray et Kamel ce sera une autre destination.

Concernant Bully, l’ailier a décidé d’arrêter. "Et finir sur un titre serait une magnifique conclusion. On va tout faire pour y arriver", nous confiait l’intéressé revenant sur sa blessure au genou. J’espère que c’est plus de peu que de mal. Un coup direct qui fait que le genou est bleu et douloureux mais je vais essayer de m’entraîner et on verra les sensations."