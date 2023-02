Basket-ball (provinciales): Aïe, Hamoir est seul dernier en P3

En P3, la grosse information est évidemment venue du derby entre Wanze et Hamoir. Un duel à 6 points que les Sucriers ont remporté logiquement au regard de la situation toujours compliquée pour des Rats qui se retrouvent seuls dernier de la série. "On débute le match avec 7 joueurs. Malheureusement, Haesen se blesse sur entorse dans le deuxième quart-temps. Les joueurs donnent leur meilleur et on est dans le match mais, avec un 5/21 catastrophique aux lancers, on a de quoi se mordre les doigts puisque nous ne perdons que de 6 points au final", pestait le coach Pire qui sait que le maintien va s’apparenter à un exploit.

En prenant directement les choses en main avec un 26-18 après lequel Hamoir allait continuellement courir, Wanze réalise, lui, la bonne opération. En menant 46-31 à la pause, le derby semblait déjà dans la poche des troupes de Gilles Graindorge… mais il a fallu se battre car Hamoir est revenu en trombe sans succès.

Dans le même temps, deux de nos équipes ont tenté de mettre des bâtons dans les roues des leaders de la série. Pas de succès pour Braives qui n’a tenu que 10 minutes contre Liège par contre, Hannut a été dangereux jusqu’à la fin du match mais aucun exploit au moment des bilans.