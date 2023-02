Basket-ball (P3): Waremme B se relance chez lui

Quatre victoires et dernière place pour les locaux, cinq succès pour les visiteurs de Stéphane Jurkowski qui rêvaient, eux, de faire le break en fond de classement. "On sortait d’une belle prestation contre Spa et je pense qu’inconsciemment, certains ont pensé que le match allait être facile", avouait le mentor visiteur.

Grave erreur car, dans le camp local, on était prêt au combat pour relancer la course au maintien. "Cela faisait une semaine que le président me rappelait l’importance de cette rencontre", expliquait Ludovic Lambermont qui pourra coacher ses poulains jusqu’au terme de la saison. Et la première des Wawas sous la direction du joueur pro a été sublime avec, d’emblée, un feu d’artifice lancé par un M. Chabot claquant 18 des 31 points locaux dans le premier quart.

Ludovic Lambermont est resté calme

Directement pris à la gorge, les visiteurs allaient voir l’écart monter à 20 unités par Pétry et Geradon. Dépassés, les Villersois allaient réussir à placer leur jeu en 2e période pour revenir à 8 longueurs via Filbiche, Delbrouck, Grevesse ou encore Dodémont. "Mais, après un temps mort pour permettre à tout le monde de reprendre ses esprits, le groupe est reparti de l’avant, nous confiait un Lambermont resté très calme. Je ne suis pas du genre à m’énerver et à pointer les erreurs des joueurs. Je prône le dialogue et la prise de conscience collective. Ce fut juste une première parfaite et on compte bien continuer pour aller chercher le maintien."

À noter l’exclusion de Dzuba en fin de partie et un regroupement général à l’avant-dernière place du général. Les deux prochains mois vont être palpitants.

QT: 31-21, 26-21 (57-42), 12-15 (69-57), 25-27.

WAREMME: Geradon 17, Pétry 13, Chabot M 29, Proesmans-Mores 10, Schillings 5, Fiacre 8, Bonnechere 7, Butenaers 5.

VILLERS: Filbiche 15, Beauvois 3, Dzuba 12, Roex 2, Mercy 0, Delbrouck 15, Grevesse 13, Kakoulis 10, Dodémont 15.