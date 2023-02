Football - P3A: Sept prolongations et une arrivée à Couthuin

Toujours bien placé dans la course au tour final, Couthuin continue de préparer sérieusement la saison 2023-2024. En plus de l’annonce, vendredi, de l’arrivée d’un nouveau gardien, Maxime Colon, le président des Hesbignons, peut déjà annoncer plusieurs reconductions. Emiliano Izzi, Florian Colon, Gaetan Jans, Gilles Forêt, Renaud Mattart, Yannis Delgombe et Thibault Delannoy ont en effet déjà confirmé leur présence pour la saison prochaine.