Football - P3A : Olivier Parmentier coachera Wanze/Bas-Oha B

Et voilà, quelques jours à peine après avoir décidé de ne pas prolonger l’aventure avec Laurent Mievis, les dirigeants de Wanze/Bas-Oha ont trouvé son successeur pour prendre en charge l’équipe B du club. Et il s’agit de cette vieille connaissance d’Olivier Parmentier, l’ancien coach de Fize, déjà en charge d’une équipe de jeunes au club et qui retrouvera ainsi ses potes Jean-Yves Mercenier et Mika Freson. Une jolie pioche pour les Mosans!