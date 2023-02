Football (P3A) - "Aussi le choix de l'amitié": Olivier Parmentier revient sur sa nomination à la tête de Wanze/Bas-Oha B

Un choix logique quand on sait que l’ancien entraîneur de Fize y dirige déjà une équipe de jeunes. "Je suis content car je ne m’attendais pas forcément à retrouver quelque chose aussi rapidement, confie celui qui fête ses 39 ans ce lundi. L’école des jeunes du club fonctionne à merveille. Et c’est clairement un superbe projet de leur faire une place dans cette équipe B. Je sais que la qualité est là et cela me plaît énormément. "

Il n’empêche, travailler avec des éléments expérimentés comme à Fize et des jeunes qui pointent le bout de leur nez en équipe première à Wanze/Bas-Oha B n’est pas vraiment la même chose. " Sans doute que ma communication sera un peu différente mais je suis certain qu’on va pouvoir bien travailler, insiste Olivier Parmentier. Ces joueurs sont dans la fleur de l’âge et savent déjà faire beaucoup de choses physiquement. En plus, nous allons pouvoir bien travailler dans des belles installations. Le but sera vraiment de continuer à faire progresser ces jeunes et ainsi les préparer au football provincial. Tout en les entourant correctement."

Car Olivier Parmentier l’annonce déjà: il compte bien recruter trois joueurs avec du métier afin d’entourer ces jeunes pousses. "Il faut que ces jeunes bénéficient de très bons conseils, que ce soit à l’entraînement ou en match, précise Olivier Parmentier, qui va également retrouver, chez les Mosans, ses amis de toujours Jean-Yves Mercenier et Mika Freson. C’est vrai que c’est aussi un choix du cœur. Jean-Yves et Mika s’investissent énormément, ils mettent en place des choses intéressantes pour les jeunes, ils se démènent. Et j’avais envie aussi, à ma façon, d’apporter ma pierre à l’édifice. C’est aussi un choix de l’amitié. "

Et quand cette valeur rencontre un beau projet, cela ne peut que coller.