Football - P1: Officiel, Stefano Henrot ne prolongera pas à Hannut

Restera, restera pas ? Depuis qu’il avait remis en question sa prolongation à Hannut, Stefano Henrot était dans l’expectative quant à la saison prochaine. Le voilà désormais fixé après une discussion avec son président. "On m’a signalé qu’il n’était plus possible de me garder la saison prochaine", disait, laconiquement, le médian créatif, qui est désormais à la recherche d’un nouveau défi pour l’exercice 2023-2024.