Football (P1) - Eeke, Frantim, Boussard et Larondelle : quatre arrivées pour le prix d'une à Faimes

Et Faimes a frappé fort en rapatriant Jordy Eeke et Junior Frantim, des anciens de la maison, de Huy, d’où arrive également Gaël Boussard. Quatrième renfort, Antoine Larondelle va, lui, débarquer de Fraiture Sports. "Et ce n’est pas fini, nous sommes encore sur quelques pistes, des joueurs qui évoluent aussi à ce niveau-là, insiste Nico Rombouts. Nous n’avons pas encore réellement discuté avec les joueurs de notre noyau. Nous allons le faire bientôt car on veut quand même garder l’ossature de cette année."

Finalement, qu’importe le niveau où évolueront les Faimois, ils y auront de belles ambitions. Et ce n’est pas Jordy Eeke, qui fera son retour après une année à Huy qui dira le contraire. " Je veux aider le club à se stabiliser en P1 en cas de maintien cette saison ou l’aider à retrouver ce niveau s’ils viennent à descendre." On l’a bien compris, à Faimes, on a décidé de ne pas traîner en route !