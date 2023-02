Football (D3 ACFF) : Junior Frantim ne restera pas à Huy et donc à l’Union Hutoise la saison prochaine

Un départ est d’ores et déjà acté du côté de Huy et, donc, de la future Union Hutoise. Celui de Junior Frantim. Le solide médian, auteur de deux grosses dernières campagnes, ne poursuivra pas dans la nouvelle structure et est donc à la recherche d’un nouveau défi en vue de 2023-2024. Il quittera donc son club avec Manu Papalino avec lequel il s’est épanoui et a explosé. En voilà un qui ne va pas rester longtemps sur le marché.