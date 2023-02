Football (D3 ACFF B) - Junior Frantim: "Je pense que Huy va perdre son identité"

Une décision qui intervient après l’annonce de la fusion et du coach de la future équipe fanion de l’Union Hutoise. Une décision qui n’est pas passée correctement auprès du défenseur. "J’étais prêt à rester si le coach et le gros du noyau continuaient l’aventure mais ce n’est pas le cas donc j’ai décidé de partir. Je trouve dommage que cela se passe ainsi, surtout en interne où l’on apprend cela dans les journaux comme tout le monde alors que nous faisons partie de ce club et que nous avons tout donné."

Une fusion qui, pour Junior Frantim, pourrait faire perdre ses valeurs au club hutois. "Je ne suis pas fan des fusions, on oublie souvent l’identité d’un des clubs et je pense que c’est Huy qui va la perdre donc je ne me sens pas de m’investir dans ce projet."

Malgré ces différents soubresauts qui viennent secouer le vestiaire hutois, le reste de saison doit tout de même se jouer, comme l’explique l’ancien joueur de Faimes. "Maintenant, il nous reste une fin de saison à faire avec un super groupe. J’ai confiance en mes coéquipiers pour finir en trombe et ensuite se séparer la tête haute car malgré tout, personne ne pourra nous enlever ce que nous avons réalisé ces deux dernières années. Je tiens à remercier Manu Papalino de m’avoir fait grandir et j’ai sûrement fait mes deux plus belles années footballistiquement parlant. "

Dans quel club pourra-t-on voir Junior Frantim évoluer ? "J’ai reçu pas mal de propositions mais je réfléchis encore. "