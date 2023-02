Football - D3 ACFF B : Julian Pollina ouvre la porte à un départ de Huy

Un départ, un de plus de Huy. Enfin, pas tout à fait. En effet, Julian Pollina, qui n’a pas de nouvelles de son club, ou plutôt des dirigeants et du staff de la future Union Hutoise, est prêt à relever un nouveau défi ailleurs, même s’il n’a pas fait une croix sur une année de plus en bord de Meuse. "Je ne dis pas non à l’idée de rester à l’Union Hutoise mais là, je n’ai aucune nouvelle. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire ou ne pas faire. Je suis donc ouvert à toute proposition" explique l’attaquant qui a marqué partout où il est passé et qui peut rendre pas mal de services à de nombreux clubs.