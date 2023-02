Football (D2 ACFF) - Yannick Woos: "Stockay aurait perdu ce match au premier tour"

Fort de son passé où il a été formé au Standard jusqu’à la cellule pro et des passages par Visé, Namur, Seraing, Sprimont, Namur et Walhain, ce professeur d’éducation physique se sent comme un poisson dans l’eau à Stockay aux côtés de Manu Valoir. "Nous avons une bonne connivence et nous discutons beaucoup ensemble. Zico Allegre apporte aussi sa pierre à l’édifice comme analyste vidéo. J’essaye d’apporter tout mon vécu à Manu qui est très réceptif et je pense que le groupe assimile bien nos idées."

Et dimanche, à Hamoir, le message a été bien reçu. "On a eu la plus grande maîtrise du jeu et il est vrai que c’était compliqué de jouer contre une équipe qui joue avec un bloc bas mais les joueurs ont su rester patients. Au premier tour, on aurait perdu ce genre de rencontres car on aurait perdu patience. La circulation de balle était peut-être un peu lente en seconde période et on sentait bien qu’on tenait le bon bout même si on restait à la merci d’une offensive locale. Je crois que le plus dur était quand même fait à 0-1."

Après les départs de Marc Grosjean et les appels à l’aide du président Dalla Costa, on est en droit de se poser des questions sur l’avenir du staff stockali mais du haut de ses 42 ans, Yannick Woos reste ferme. "Ma mission à Stockay n’est pas remise en cause dans ma tête et j’entends bien continuer mon travail ici. "

Et en parlant à nouveau de son rôle, cet ancien délégué médical avoue. "Je ne me vois pas comme T1. Ma passion va plus vers la préparation physique. Et si je peux aider avec mon expérience de la nationale, c’est tant mieux."

Et au vu du match de ce dimanche, on ne peut que féliciter le staff de Stockay pour sa mise en place et la gestion empreinte de sérénité de tout ce groupe.