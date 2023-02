Football - D2 ACFF: Trois buts en trois matchs pour Melvin Lafalize, qui veut terminer l'aventure à Hamoir en beauté

Et dire que l’attaquant hamoirien a annoncé son départ la saison prochaine pour le club de La Calamine. Faut-il y voir la raison de cet état de forme ? "C’est vrai que le fait que j’aie annoncé mon départ joue un peu dans le fait que j’effectue des bonnes prestations pour le moment. C’est donc ma dernière saison à Hamoir et j’ai envie de bien terminer. Récemment, je joue un peu plus dans l’axe et j’aime mieux. Je sais que je vais jouer plus dans l’axe à La Calamine et c’est surtout le poste pour lequel j’ai été formé ", déclare ce jeune garçon de 23 ans.

Du match perdu 1-2 dimanche contre Stockay, ce magasinier reconnaît. "Le pire avec cette première période catastrophique est qu’on pouvait quand même revenir à 2-2. Il nous aurait fallu un peu plus de précision. Si l’on doit batailler ainsi chaque fois en seconde période, physiquement cela va fatalement laisser des traces. "

D’ambition, Melvin n’en manque pas et précise. "L’objectif avec La Calamine est de monter. Il est vrai que j’ai débuté en provinciales et je ne crache pas dans la soupe mais pour le moment, je n’envisage pas d’y retourner. Les terrains sont meilleurs en nationale et à mon âge, c’est mieux de jouer contre des joueurs qui ont eu une bonne formation ou qui ont joué plus haut pour encore apprendre."

Et qui sait recroiser la route de Hamoir en D2 ou ailleurs ? À ce propos, cette semaine devrait être cruciale pour les Rats avec une réunion de tout le comité annoncée pour ce début de semaine. Il est vrai aussi que dans le vestiaire, les choses bougent aussi. Certains joueurs ont été assez logiquement sondés par des clubs de nationale et sont prêts à changer de club au cas où les choses ne tourneraient pas à leur avantage.