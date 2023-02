Football (D2 ACFF): Roméo Mabanza veut tout faire pour aller chercher le titre

Et la suite ? Roméo Mabanza n’en sait rien à titre personnel. "J’ai toujours dit que je voulais jouer le plus haut possible, assure-t-il. Donc, oui, si un challenge sympa s’offre à moi, pourquoi pas mais rester à Warnant est aussi une possibilité. Je me sens bien au club et on est une belle bande de potes avec le même objectif global. Si on peut aller chercher ce titre, on ne va pas se gêner. Même pour du beurre. C’est toujours quelque chose un titre dans une carrière… " On veut bien le croire.