Football (D2 ACFF): Robin Dengis ne ferme pas la porte à la Nationale 1 avec Verlaine

0-0, un point et un nul qui fait glisser Verlaine à la quatrième place du classement général. Pas un drame mais une petite contre-performance pour les Taureaux qui savaient ce déplacement à l’Union compliquée. Avec un bon Robin Dengis dans les buts. Lequel a sorti les quelques arrêts qu’il fallait. " J’ai eu deux arrêts, un par période, mais ce ne fut pas le feu non plus , confesse-t-il. Pour le reste, oui, ce fut un match assez compliqué. On a dû être concentré d’un bout à l’autre de la rencontre. Et on prend un bon point. " Un bon point face à une équipe du bas même en perdant la deuxième place ? " Oui car l’Union St-Gilloise B n’a pas sa place si bas dans le classement, assure le porter de Verlaine. C’est une bonne équipe qui a des capacités et des qualités. Ensuite, rien n’est encore fait pour la deuxième place. Là, on s’est fait dépasser, mais il reste encore assez de matchs pour aller chercher cette deuxième place à laquelle, il est vrai, on a pris goût. On a envie de finir le plus haut possible et les autres sont là aussi pour nous mettre la pression. "