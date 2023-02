Football - D2 ACFF: Pour Angiulli, Waremme a 50% de chances de se sauver

Suite à sa lourde défaite (5-0) à Tubize et au nul décroché par l’Union B face à Verlaine, voilà que Waremme se retrouve à neuf unités de la première place de non-relégable. Rien de rédhibitoire quand on sait qu’il reste encore douze rencontres à disputer mais sans doute difficile à réaliser quand on sait que les Wawas n’ont décroché que treize unités en 22 matchs disputés. " Mais on n’a pas du tout baissé les bras , insiste Raphaël Angiulli. Jusqu’au dernier match, on jouera à fond. Il faut se servir de l’exemple de Verlaine l’année dernière. Certes, moralement, ce n’est pas évident mais Thierry Raskin et Henri Verjans s’investissent pour l’équipe, il faut leur rendre en prenant des points. Ils ont repris l’équipe quand cela n’allait pas et ils ne quittent pas le navire, on doit respecter ça. "