Football (D2 ACFF): Moussa Diallo a retrouvé le chemin du but 147 jours plus tard

En renard des surfaces qu’il est, l’ancien Eupenois a ponctué une action rondement menée par Hanrez. "Je n’ai eu qu’à déposer le cuir au fond des filets car Bryan a bien lancé l’action, assure celui qui a marqué son 4e but de la saison. Oui, même si je ne suis pas encore à 100%, je revis à Solières. Je retrouve progressivement mes sensations sous la coupe d’un coach qui me connaît super bien alors qu’il m’a affronté un paquet de fois. "

Solières a frappé un grand coup dans la course au maintien même si le plus dur reste à faire. "Moi, j’y crois, assure-t-il. Sinon, je n’aurais pas signé ici. Si on est sérieux et discipliné, on a une vraie chance de s’en tirer, je pense. Mais on ne doit rien lâcher jusqu’au bout. Il nous reste 12 matchs et tout reste possible. "

L’objectif, on le sait, pour la future Union Hutoise est de commencer sa nouvelle aventure en D2 ACFF et non en D3. Avec ou sans Moussa ? "Le coach, je pense, le sait, assure-t-il. Si on ne me le demande, je ne dis pas non. Mais on va voir. Tout va dépendre de mon boulot et de mes horaires. Pour l’heure, je bosse la nuit et, si ça reste comme ça à long terme, cela me semble compliqué de continuer en nationale. J’opterais pour un challenge en provinciales. Mais, là, c’est trop tôt pour en parler. On verra dans les prochains mois… " Avec, on l’espère, un sauvetage en plus dans ses bagages d’ici là…