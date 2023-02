Athlétisme - Championnats nationaux indoor: Yanni Sampson et Mélanie Vissers reviennent de Gand avec l'argent

Par contre, satisfaction pour Juliette Secretin (WACO) qui, du haut de ses 17 ans, a amélioré sa meilleure marque personnelle également sur 800 mètres tout en décrochant une très belle septième place belge.

Pour trouver trace des médailles, il fallait jeter un œil du côté des concours et notamment celui de la longueur chez les hommes avec une jolie deuxième place pour Yanni Sampson. "Un titre de vice-champion de Belgique, cela me va, mais je suis un peu frustré de ma performance (NDLR: 6m99). J’ai changé ma technique cet hiver puisque je dois chuter de l’autre côté désormais. Avant, je chutais à droite et je chute désormais à gauche tout en rajoutant un pédalier en l’air. Je sens que cela peut me permettre d’aller plus loin et c’est mon objectif sur le long terme. Mais je n’ai pas encore pleinement l’habitude de cette nouvelle technique, ce qui me fait perdre un peu centimètres pour l’instant. J’avais fait un très beau saut à l’échauffement, avec une chute parfaite et je devais être entre 7m20 et 7m30, c’est juste une question de régularité. En plus, j’ai longtemps été en tête, comme l’été passé en outdoor… "

Mais c’est finalement Jente Hauttekeete, champion d’Europe U20 et vice-champion du monde U20 du décathlon, qui lui a brûlé la politesse lors de son cinquième essai, Yanni Sampson devant se contenter de la deuxième place, lui qui prenait plutôt cette saison indoor comme une préparation pour la saison estivale. "Ce n’était pas vraiment un objectif, confirme celui qui n’a pas totalement mis le saut à la perche de côté. Oui, j’en fais encore, mais je n’ai pas pu m’entraîner durant le blocus. "

Pour rappel, le record, indoor et outdoor confondus, de l’athlète de 18 ans se situe à 7m19. Une distance qui lui aurait permis de partager le titre national avec Hauttekeete et qu’il devrait, si tout se passe bien, battre durant l’été avec sa nouvelle technique de saut.

Vissers: "Une belle satisfaction"

Il y a trois semaines, après son titre francophone, Mélanie Vissers nous confiait lorgner le sacre national même si elle savait que la densité autour des quatre mètres était impressionnante. "Par contre, si je ne suis pas titrée mais que je passe quatre mètres, je serai quand même contente" nous confiait alors la Crisnéenne.

Et elle ne croyait pas si bien dire puisqu’après un concours presque parfait, elle a buté sur la barre à 4m05 alors que Fleur Hooyberghs a réussi à la franchir lui offrant le sacre national. "Oui, évidemment, il y a une petite déception de ne pas remporter le titre, admet l’athlète qui fêtera ses 25 ans à la fin du mois. Mais c’est une belle satisfaction d’être aux quatre mètres. D’autant que je n’avais pas vraiment sauté avec une aussi grosse perche durant tout l’hiver. Je n’ai participé qu’à quatre compétitions tout en ne m’entraînant pas toujours comme je l’aurais voulu. Mon hiver a été faible en entraînements avec seulement une séance technique par semaine. Donc oui, tout ça mis l’un dans l’autre, c’est une belle satisfaction. "

D’ailleurs, elle n’a pas été loin de franchir cette barre fatidique à 4m05. "Cela aurait été possible, mais j’ai manqué d’énergie en fin de concours, souligne Mélanie Vissers. J’ai énormément sauté durant l’échauffement et pas mal durant le concours. Cela m’a coûté de l’énergie dont j’aurais eu besoin pour franchir cette barre."

Sa saison hivernale désormais terminée, Mélanie Vissers va désormais prendre un peu de repos avant la saison estivale. "Ce sera plus facile pour moi de m’entraîner et de participer à pas mal de compétitions."

De quoi lui permettre, sans doute de retrouver toutes ses sensations et une régularité au-delà des quatre mètres.