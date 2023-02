Volley-ball: la marche était trop haute pour Waremme face à Roulers

Les Hesbignons ont néanmoins joué crânement leurs chances. Dans la première manche, ils vont faire jeu égal jusqu’à la moitié du set. Mais Roulers enclenche la vitesse supérieure en défense (13-19) avant que les locaux ne grappillent quelques points pour porter le score à 19-25. Le plus dur est déjà fait pour les visiteurs. Car, dans le deuxième set, les champions de Belgique en titre ne vont pas baisser de rythme. "On n’est jamais parvenu à mener au score, ce qui devient problématique face à un tel rouleau compresseur", confie Frédéric Servotte.

Côté waremmien, on essaye tant bien que mal de stopper les assauts roulariens avec, à plusieurs reprises, de beaux petits échanges. Malheureusement, les erreurs au service sont trop nombreuses pour espérer quoi que ce soit. "Mais je n’en veux vraiment pas aux joueurs. Contre Roulers, on est obligé de prendre des risques dès le service", précise Frédéric Servotte. Roulers empoche la deuxième manche sans trembler (20-25).

Comme on pouvait s’y attendre, les visiteurs ne tremblent pas dans le troisième set et font parler leur expérience au bloc. Sur l’ensemble du match, les Roulariens auront d’ailleurs réussi à contrer les attaques waremmiennes à quinze reprises contre deux pour les locaux. La fin de partie est à sens unique et Roulers ne se fait pas prier pour porter le score à 0-3 (14-25).

Un succès qui vient compléter l’incroyable tableau de chasse de la saison pour Roulers. À l’occasion des seize rencontres disputées, les Roulariens les ont ainsi toutes remportées, facturant un incroyable bilan de 46 points conquis sur les 48 mis en jeu. Comme la saison dernière, Waremme Volley termine le championnat à la dernière place, mais avec davantage de points. Place désormais aux play-off deux, qui débutent début mars, pour les hommes du président Perin. Un mini-championnat où les compteurs sont remis à zéro.

SETS: 19-25, 20-25, 14-25.