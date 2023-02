Volley-ball: Frédéric Servotte dresse le bilan de la phase classique de Waremme

Après un début de saison sur les chapeaux de roues, les Wawas sont rentrés dans le rang. La faute, entre autres, a un noyau miné par les blessures. "Le tournant de notre championnat, c’est la rencontre à Maaseik. Là-bas, on perd nos trois ailiers d’un seul coup. Là, on prend évidemment un gros coup au moral car, en très peu de temps, on doit trouver un autre équilibre l’équipe. Malgré tout, on parvient à prendre un point (NDLR: défaite 3-2), ce qui est extraordinaire", poursuit le coach.

Si les blessures ont évidemment conditionné le reste du championnat, les hommes du président Perin ont parfois alterné le chaud et le froid. "Néanmoins, je trouve que l’équipe a pas mal progressé depuis le début de saison. On est monté en puissance et l’équipe est parvenue à garder le cap. Je suis satisfait de ce que les gars ont donné, ils ont grandi", sourit Fred Servotte.

Un coach ambitieux

De quoi nourrir de belles ambitions pour les play-off 2 ? "L’objectif sera de les gagner, dit le coach waremmien. C’est un tout nouveau championnat qui démarre et je veux qu’on le gagne. Il reste à écrire une nouvelle page de l’histoire."

Pour ça, les Hesbignons devront tout de même élever leur niveau face à des adversaires bien plus abordables que Roulers.