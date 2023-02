C’est difficile à comprendre au vu du score, mais il y a eu un réel mieux ce vendredi soir. Notamment en termes de mentalité. Malheureusement, nous n’étions pas au complet et quelques éléments présents étaient diminués comme notre gardien, Destat, blessé au biceps.

Vous parlez d’un mieux, ça sous-entend qu’il y a eu du moins bien ces derniers temps ?

Oui clairement, il ne faut pas se cacher. Pourtant, notre début de saison était plutôt encourageant. Mais à force de ne pas prendre les points qu’on méritait peut-être, le doute s’est installé.

Un doute qui plonge Fallais dans une année bien compliquée. En quatorze saisons au club, vous avez déjà connu ça ?

Non, c’est de loin ma saison la plus compliquée depuis que je suis ici. Nous avons déjà connu des exercices peu réjouissants à osciller entre ventre mou et deuxième partie du classement. Mais là, c’est bien pire. Et nous en sommes conscients. Certains jouent avec la peur de mal faire. Or, quand le ballon ne roule pas, il faut passer par un mental irréprochable pour s’en sortir.

Ou bien trouver d’autres solutions comme le changement de coach opéré à la trêve ?

L’intronisation de Frédéric Trickels apporte quelque chose. Il a un vécu et donne beaucoup de conseils. Après, moi le premier, sommes-nous capables à notre âge (NDLR: plusieurs joueurs ont la trentaine bien affirmée) de suivre cette nouvelle philosophie ? C’est une autre question.

Avec cette saison compliquée, est-ce que Fallais sera toujours en D3 dans quelques mois ?

Oui, avec la mentalité affichée à Saint-Ode, c’est une certitude.

WALLONS-Y FALLAIS : Destat, Delhaise (3), Parent, Trickels, Vanderschueren, Vlaeminck (1).