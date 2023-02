Football - P1: Aladin Adrovic restera bel et bien à Hannut

Alors que son départ avait été annoncé il y a une dizaine de jours, Aladin Adrovic a pris le temps de réfléchir à son avenir depuis lors. Et, finalement, comme cela avait déjà été évoqué lundi passé, il n’était plus si sûr de vouloir s’en aller. "Quant à Adrovic, rien n’est encore fait. Des discussions ont été engagées avec lui et il n’a pas fermé la porte", confiait alors Marco Crotteux.