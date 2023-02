Football (D3 ACFF): une exclusion capitale pour Huy

Un début rocambolesque pour Rochefort, qui voit rentrer Lambert à la place de Uhia Torrado. Ce dernier, à peine monté sur le terrain, profite d’un mauvais marquage de Huy pour frapper au goal. Rochefort se montre dangereux dans la première demi-heure mais l’équipe à domicile tient bon et montre, à nouveau, pourquoi elle est l’une des meilleures défenses du championnat jusqu’à présent. En effet, la ligne défensive parvient à résister aux nombreuses occasions de Rochefort, par Adu-Bonsu ou encore Lambert. Huy parvient tout de même à se créer des incursions dans le rectangle adverse, sans se montrer réellement dangereux.

En deuxième mi-temps, à peine 10 minutes de jeu après la rentrée des vestiaires, l’arbitre inflige une carte rouge à Morana pour une faute dans le rectangle, penalty raté pour Rochefort par Said. Seulement trois minutes plus tard, un nouveau penalty est accordé pour l’équipe de Jeffrey Rentmeister qui est, cette fois-ci, converti par Lambert. Quelques minutes plus tard, Said enfonce le clou et met, pour de bon, Rochefort aux commandes qui va gérer tranquillement la fin de son match, sans se mettre réellement en danger.

Arbitres : Antoine Delaye et Mrs Quaranta et Delree

Buts : Lambert (0-1, 58e pen), Said (0-2, 63e)

Cartes jaunes: A. Loyaerts, L. Loyaerts, Morana Kabombo, Mibenge, Cherdon

Carte rouge : Morana (2e jaune)

HUY : Marly, A. Loyaerts, Frantim (73e David), Pollina (62e Mibenge), L. Loyaerts, Papalino (73e Nzoigba), Kabombo, Morana, De Castris, Boussard (66e Picchietti), Eeke Ileondeonga

ROCHEFORT : Lentz, Remy, Senga, Uhia Torrado (5e Lambert), Adu-Bonsu, Monmart (45e Geurde), Étienne, Lazitch, Laloux (84e Cherdon), Said, Ouedraogo (84e Mathieu)