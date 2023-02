Hamoir-Stockay: 1-2

Battu 0-1 à la pause suite à un penalty, Hamoir était une nouvelle fois mené par un écart de 2 buts suite à un beau but de Rodrigues qui ne devait rien à personne. Lafalize redonnait espoir à un Hamoir qui poussait tant et plus mais sans surprendre un Stockay bien organisé

Buts: Niankou (0-1 sur PEN, 42e), Rodrigues (0-2, 56e), Lafalize (1-2, 62e)

Union St-Gilloise-Verlaine: 0-0

La rencontre, qui s’est disputée à l’Union St-Gilloise B et non Verlaine, a accouché d’un nul blanc.

Tubize-Waremme: 5-0

Oui, il y a eu match entre Tubize et Waremme. C’était 1-0 à peine à la pause avant que Tubize ne plante 4 autres buts. A noter le triplé d’El Omari.

Acren-Solières: 0-3

Victoire quelque peu surprise de Solières sur les terres d’Acren. Diallo, Hanrez et Kabeya se sont partagés les buts. C’était 0-1 à la pause.

Buts: Diallo (39 0-1), Hanrez (49 0-2), Kabeya (81 0-3).

La Louvière-Warnant: 2-2

Warnant n’a pu faire mieux qu’un nul à La Louvière.

D3 ACFF

Huy-Rochefort: 0-2

Une première mi-temps où l’enjeu est clairement partagé. En 2e mi-temps, Rochefort trouve la faille via Lambert sur un penalty et Saïd. Victoire méritée pour un Rochefort qui a été plus réaliste en deuxième mi-temps.

Buts: Lambert (0-1, 58e pen), Said (0-2, 66e)