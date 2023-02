Football (D2 ACFF): Waremme sombre à Tubize et inquiète

Les Tubiziens ont mis fin à une série de quatre matchs sans victoire tout en y ajoutant la manière contre Waremme. Il n’a fallu que quelques minutes à Leite pour les placer aux commandes. El Omari a fait le break juste avant le repos et la seconde période fut à sens unique. "On a entamé ce match pied au plancher et on l’a dominé après l’ouverture du score. À la reprise, le but était de planter le troisième dans le premier quart d’heure et c’est ce qu’on a fait. Même si on avait surtout manqué de réussite lors des matches précédents, je pense que la deuxième mi-temps qu’on a jouée à dix contre Stockay fut l’élément déclencheur, et on s’est remis sur une bonne spirale", apprécie le T1 local, Mohamed Bouhmidi.