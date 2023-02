Football (D2 ACFF): Verlaine prend un point difficile à l’Union

Et à l’Union, les Taureaux ont fait le gros dos tant les Bruxellois ont tenté de dominer les débats. Les Unionistes ont globalement plus le cuir mais ne se créent pas vraiment d’occasion. Seuls des centres et des essais sans danger chatouillent quelque peu Dengis.

Les meilleures occasions sont ainsi à mettre à l’actif des Taureaux qui tentent de trouver la faille mais n’y parviennent pas. L’offensif verlainois s’offre même un duel face au portier local mais ne parvient pas à faire la différence. La chance de Verlaine est cette fois passée. Cela reste 0-0 avec, au final, un bon point pris par les Taureaux en terres unionistes. Au classement, c’est une opération moyenne.

Arbitre: Alexis Maga.

Cartes jaunes: Reciputi, Bafdili, Makate, Salah.

UNION ST-GILLOISE B: De Bolle, Ribeiro, Antonio, Huygevelde (46 Berradi), Asoma, Bafdili (75 El Mokhtari), Makate, Salah, Mendoza, Lemaire, Asaidi.

VERLAINE: Dengis, Van Hove, Ramadani, Chubaka (46 Doyen), Cubedo, Reciputi, Dago, Barry, Jamar, Gilsoul (57 Temou), Gosselain.