Football (D2 ACFF): Jean-Marc Fortin: "Donner de la stabilité"

Pas de Manu Papalino donc dans le staff de la future Union Hutoise, mais bien Pascal Bairamjan à la tête de la nouvelle équipe. Un choix qui a fait l’objet d’âpres discussions entre Soliérois et Hutois. Lesquels se sont évidemment mis d’accord in fine. "Je sais que Manu Papalino a fait du bon boulot à Huy, assurait Jean-Marc Fortin, un des deux futurs présidents. Mais il fallait bien faire un choix. Plusieurs éléments ont pesé dans la balance. Il y a d’abord le fait que Pascal connaît bien la D2 ACFF pour y coacher encore actuellement. Il sait ce qu’il faut pour jouer un rôle dans cette série. Je rappelle d’ailleurs à tous que l’an passé, à la trêve, sous sa coupe, Solières était deuxième de la série. Cela veut dire quelque chose, non ? Là, oui, c’est plus dur mais je rappelle, par ailleurs, qu’il n’a pu commencer à composer son équipe qu’en juin. Il ne fallait pas rêver non plus. Puis, il a dû faire avec les joueurs qu’il a trouvés sur le marché, avec, et ils sont partis, donc, on peut le dire maintenant, étaient des mercenaires. Là, encore face à Acren, il a montré qu’il savait tirer le meilleur de son groupe. D’ailleurs, oui, le sauvetage est encore à notre portée… Moi, j’y crois et je pense qu’on va le faire… "