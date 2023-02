Football - D2 ACFF: Des Warnantois à deux visages à La Louvière Centre

Ce qui devait arriver arriva. La Louvière pressait tant et plus et poussait Dejoie à la faute. L’avance locale n’avait rien d’un scandale tant la prestation warnantoise restait bien pâle.

Il en allait tout autrement après la pause. Cette fois, Warnant jouait beaucoup plus juste et ne se contentait plus de balancer de longs ballons vers le duo Mabanza-Ganiji. Les balles arrivaient bien dans les pieds et, dès la 51e, Ganiji mettait les équipes dos à dos. La Louvière reprenait l’avance 60 secondes plus tard mais Mabanza, dans le même laps de temps, faisait 2-2.

De plaisante, la partie devenait palpitante à suivre. Les adversaires se créaient de belles opportunités mais vendangeaient. Le tempo était soutenu et les deux gardiens devaient aussi se mettre au diapason de leurs équipiers et assuraient le spectacle.

Au terme de la partie, le nul équitable scellant celle-ci contentait finalement tout le monde à commencer par Stéphane Jaspart, le T1 visiteur. "Les garçons ont parfaitement retrouvé leurs sensations après la pause et les quelques aménagements tactiques ont fait le reste. Il convenait de faire oublier au plus vite le revers face à Meux, c’est chose faite", concluait-il.

Arbitre : M. Theunis.

Cartes jaunes: Ba, Salem, Baiardo,

Buts : Dejoie (1-0 csc, 16e), Ganiji (1-1, 51e), Ba (2-1, 52e), Mabanza (2-2, 53e)

LA LOUVIERE CENTRE: Cremers ; Salem, Luhaka, Nguessan, Nsungu ; Ouattara (88e Lema), Zenadji, Ousmail, Diarra (57e George), Lubaki (80e Baiardo) ; Ba.

WARNANT : Bizimana ; Dejoie, Debefve, Piette ; Libert (57e Scevenels), Timmermans, Cavillot, Biscotti, Mabuva ; Ganiji (78e Miezal), Mabanza (83e Biatour).